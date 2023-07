Nederlandse bussen halen vakantiegangers op uit Italië

Ongeveer tien Nederlandse bussen rijden zaterdag naar Italië om daar zo'n vijfhonderd Nederlandse vakantiegangers op te halen. Deze mensen strandden in het land, op verschillende plekken rond het Gardameer, omdat het noodweer daar hun vervoersmiddel zo heeft beschadigd dat ze niet meer zelf naar huis kunnen. Volgens SOS International, de alarmcentrale die het busvervoer coördineert, gaat het om meer dan 200 auto's. De gestrande mensen worden naar verwachting tussen 15.00 en 19.00 uur opgehaald bij ongeveer twaalf campings en een aantal andere adressen. Zondagochtend tussen 08.00 en 11.00 uur zouden de bussen terug in Nederland moeten zijn. In Italië waren in de nacht van maandag op dinsdag forse hagelbuien en onweer en dat zorgde voor veel schade aan bijvoorbeeld auto's en campers, die daardoor niet meer konden worden gebruikt.