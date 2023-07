Pieter Omtzigt keert niet terug naar het CDA. Dat laat zijn woordvoerder weten. "Het boek bij het CDA is dicht en blijft dicht." CDA-voorzitter Hans Huibers had Omtzigt in een brief gevraagd zich bij het CDA aan te sluiten, meldde het AD zaterdag. Omtzigt maakt een dezer dagen bekend hoe zijn politieke toekomst eruit ziet. Hij kan met een nieuwe partij de verkiezingen in gaan, zich bij een andere partij aansluiten of uit de landelijke politiek vertrekken.