Eerste bussen met Nederlandse toeristen uit Italië vertrokken

De eerste bussen met Nederlandse vakantiegangers zijn zaterdag vertrokken van Noord-Italië naar Nederland. In de bussen zitten Nederlanders van wie het eigen voertuig door het noodweer van afgelopen week zodanig is beschadigd dat ze er niet meer mee naar huis kunnen rijden. In totaal gaat het zaterdag om zeven bussen, waarvan er vijf inmiddels zijn vertrokken. Later op de avond vertrekken er nog twee, meldt een woordvoerder van SOS International. De gedupeerde vakantiegangers worden zondagochtend afgezet op verschillende locaties, afhankelijk van hun woonplaats. Ze kunnen uitstappen in Eindhoven, Arnhem, Breda, Utrecht, Venlo, Rotterdam of Amersfoort. Het laatste stuk naar huis moeten ze zelf organiseren, maar daar wordt volgens de woordvoerder heel begripvol op gereageerd. Kapotte voertuigen SOS International regelt het busvervoer, ook namens de alarmcentrales van de ANWB, Eurocross, VHD en Allianz. Zondag worden opnieuw honderd mensen met bussen terug naar Nederland gebracht en naar verwachting blijven er ook komende week nog bussen rijden. Ondertussen worden ook de kapotte voertuigen van de Nederlandse vakantiegangers gerepatrieerd. De ANWB laat weten dat ruim honderd voertuigen zijn teruggebracht naar Nederland. Eurocross meldt dat de eerste voertuigen via die alarmcentrale donderdag in Nederland zijn aangekomen, maar dat het repatriëringsproces nog in volle gang is. Noodreparatie Nederlanders met een voertuig dat nog hersteld kan worden en een dekkende autoverzekering bij de ANWB, kunnen aanspraak maken op een noodreparatie. Dit weekend arriveren drie hulpverleners van de ANWB in Noord-Italië om die reparaties uit te voeren, daarbij ondersteund door collega's van de Italiaanse wegenwachttak. Twee van hen hadden zaterdag last van de files op Europese wegen, waardoor ze iets later dan gepland aankwamen. De derde hulpverlener komt zondagochtend aan.