Mensen zonder migratieachtergrond in de minderheid in veel Amsterdamse buurten

In 40 procent van de wijken van Amsterdam, zijn mensen van Nederlandse afkomst inmiddels een minderheid. Nog maar een op de drie jongeren onder de vijftien uit Amsterdam heeft twee ouders die in Nederland zijn geboren.

Let wel: mensen zonder migratieachtergrond zijn niet per definitie wit, zegt Maurice Crul, hoogleraar onderwijs en diversiteit aan de VU tegen Trouw, al zijn zij wel de grootste groep. “Het gaat om mensen die zelf in Nederland zijn geboren, inclusief hun ouders. Dat betekent dat er ook mensen tussen zitten die een derde generatie migratieachtergrond hebben.”

Crul, hoogleraar hield samen met maatschappelijk werker Frans Lelie interviews met ruim 3.000 inwoners zonder allochtone achtergrond in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Malmö, Hamburg en Wenen. Ze ontdekten dat een toenemend aantal mensen in etnisch diverse buurten woont waar iedereen, ook mensen zonder migrantenachtergrond, nu tot een minderheidsgroep behoort.

Volgens de onderzoekers waarderen de meeste ondervraagden de culturele diversiteit in hun buurt, maar gaan ze zelden om met bewoners met een immigrantenachtergrond. Op de vraag of ze zich geïntegreerd voelen in hun eigen buurt, is het antwoord overwegend negatief.