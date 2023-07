Twee gebouwen beschadigd door drones in Moskou

In Moskou zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee gebouwen beschadigd door Oekraïense drones, meldt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De drones werden van een afstand onklaar gemaakt en stortten tegen de gebouwen neer, meldt het ministerie van Defensie via Telegram, dat spreekt van een "terroristische" aanval door Kyiv. Een derde drone werd elders neergehaald. Een van de luchthavens van Moskou, die van Vnoekovo, hield een tijdlang alle vliegtuigen aan de grond. Inkomende vluchten werden omgeleid naar andere luchthavens. Na ongeveer een uur kon de luchthaven de activiteiten weer hervatten. Er zijn de laatste tijd vaker aanvallen met drones op doelen in Rusland. Een week geleden beschadigde een Oekraïense droneaanval ook al eens twee gebouwen in Moskou, dat op zo'n 500 kilometer ligt van de Oekraïense grens. Kyiv eist nooit de verantwoordelijkheid op van aanvallen in Rusland.