Zelensky na droneaanval: oorlog komt naar Rusland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft naar aanleiding van de drie drones die zaterdagnacht zijn neergekomen in Moskou een duidelijke waarschuwing afgegeven. "Geleidelijk aan keert de oorlog terug naar het grondgebied van Rusland, naar z'n symbolische centra en militaire bases. En dat is een onvermijdelijk, natuurlijk en absoluut gerechtvaardigd proces", zei Zelensky tijdens een bezoek aan de West-Oekraïense stad Ivano-Frankivsk. "De Russische agressie is failliet gegaan op het slagveld. Het is vandaag al de 522e dag van de zogenoemde speciale militaire operatie die naar verwachting van de Russische leiding een week of twee zou gaan duren. Oekraïne wordt sterker. Maar we moeten ons realiseren dat de Russische terroristen, net als vorig jaar, nog altijd onze energiesector en cruciale voorzieningen kunnen aanvallen deze winter. Vandaag hebben we met de bevolking de huidige staat van de voorbereiding op alle denkbare scenario's besproken". Door de droneaanval raakten volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad, op zo'n 500 kilometer van de grens met Oekraïne, twee gebouwen beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen. Het Russisch ministerie van Defensie sprak van een terroristische daad.