Verslepen brandend vrachtschip naar tijdelijke locatie begonnen

Sleepboten zijn zondagmiddag begonnen met het verplaatsen van het brandende vrachtschip Fremantle Highway. Het schip wordt naar een plek op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en Ameland gesleept, meldt Rijkswaterstaat (RWS). Op de tijdelijke locatie ligt het schip verder weg van de vaarroutes en ook iets meer uit de wind, legt een woordvoerster uit. Eerder op de dag zagen de bergers het slepen nog niet zitten, omdat de wind uit het zuidwesten kwam en dan rook over de sleepboten heen zou kunnen blazen. Aan het begin van de middag bleek de rook sterk af te nemen. De bergers besloten daar "direct gebruik van te maken", vertelt de woordvoerster. "Twee sleepboten gaan nu heel gecontroleerd en langzaam het vrachtschip naar zijn tijdelijke plek brengen." Hoe lang het verslepen van het schip precies gaat duren, is onder meer afhankelijk van de rook, de weersomstandigheden en de stroming. Als het tegenzit, kan het verslepen eventueel worden gepauzeerd. Duizenden auto's De Fremantle Highway was volgeladen met enkele duizenden auto's op weg van Duitsland naar Egypte en zou daarna doorvaren naar Singapore. Dinsdagavond ging het echter mis en brak een grote brand uit. In het nauw gedreven bemanningsleden sprongen uiteindelijk van het hoge schip af in zee. Van de vooral Indiase opvarenden raakten er 22 gewond, één van hen kwam om het leven. Het verplaatsen van het schip is een tussenstap in de moeilijke bergingsoperatie. De woordvoerster van RWS vergelijkt de plek waar de Fremantle Highway lag met de middenberm van een snelweg. "Als daar een brandende auto staat, dan wil je die daar weg hebben." Dat is dus wat nu gebeurt. Later moet het schip veilig naar een haven worden gebracht. Monitoring tijdens sleep Tijdens het slepen wordt "continu gemonitord op onder andere de stabiliteit van het schip", benadrukt Rijkswaterstaat. Het speciale oliebestrijdingsvaartuig Arca blijft voor de zekerheid in de buurt. "Ook andere schepen van Rijkswaterstaat en Duitsland zijn op afroep beschikbaar, mocht er olieverontreiniging optreden", voegt de dienst eraa