De zes vragen die je moet voorbereiden voor je naar de dokter gaat

Je kent het vast: je bent terug van een dokterbezoek en voelt je ontevreden over hoe het gesprek verliep. Omdat je niet hebt verteld en gevraagd wat je had willen vertellen of omdat de arts geen goede antwoorden gaf.

De kans op een bevredigend consult bij een dokter stijgt aanzienlijk als je het goed voorbereid.

Hier is een lijst van zes belangrijke vragen om voor te bereiden voordat je naar de afspraak gaat:

Wanneer is je kwaal begonnen?

Waar maak je je specifiek zorgen over?

Wat hoop je dat de huisarts voor je kan doen?

Wat heb je tot nu toe geprobeerd om je kwaal te verbeteren?

Wat maakt je kwaal beter?

Wat maakt je kwaal erger?

Probeer het niet uit je hoofd te doen. En maak aantekeningen van de antwoorden van je arts.