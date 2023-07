Dode en gewonde door wegwaaien constructie in Zuid-Frans pretpark

Door een windstoot is een opblaasbare constructie in een Frans pretpark weggewaaid en is een vader met zijn 3,5 jaar oude dochter vijftig meter door de lucht geslingerd. Beiden werden gereanimeerd en in kritieke toestand naar het 40 kilometer verderop gelegen Marseille naar een ziekenhuis vervoerd. De 35-jarige vader is daar overleden.

Het ongeluk was in het Wonderland Waterpark in de plaats Saint-Maximin-La-Sainte-Baume. Het presenteert zich als een pretpark met opblaasbare attracties in een bassin. Franse media melden dat het misging met een opblaasbare constructie van twintig bij twintig meter.

De burgemeester van de plaats, Alain Decanis, heeft verbijsterd gereageerd op het ongeluk en gezegd dat wordt onderzocht hoe dit gebeuren kon.