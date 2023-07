Dagje naar Antwerpen? Let op waar je de auto neerzet. Vanaf morgen is parkeren op straat verboden

De gemeente Antwerpen heeft schoon genoeg van alle automobilisten van buiten de stad die hun wagen op straat in de binnenstad parkeren. Vanaf 1 augustus moet het afgelopen zijn en bestaat er alleen voor gehandicapten en bezoekers van bewoners nog een uitzondering. Wie toch fout parkeert, riskeert een boete van 44 euro.

Nederlandse toeristen, maar ook Belgische niet-Antwerpenaren, zullen voortaan hun auto buiten het centrum of in een parkeergarage moeten neerzetten. Heb je een Europese gehandicaptenparkeerkaart, dan is het nog wel mogelijk om op de speciale gehandicaptenplaatsen in het historische centrum te parkeren. Je moet dan wel eenmalig vooraf je kenteken registreren via dit formulier.

Mensen die op bezoek gaan bij Antwerpse bewoners kunnen maximaal drie uur parkeren in het centrumgebied. De bewoner dient dan wel een bezoekerspas voor je aan te vragen. De ANWB en de gemeente Antwerpen verwijzen overige bezoekers van de stad naar de betaalde parkeergarages of een van de negen park-and-rides (P+R's) aan de rand van de stad.