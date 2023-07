Kyiv: Rusland vernietigt 180.000 ton graan

Rusland heeft in de afgelopen negen dagen zeker 180.000 ton Oekraïens graan vernietigd, stelt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zouden de Russische strijdkrachten vijf koopvaardijschepen en tientallen havengebouwen hebben aangevallen.

Moskou trok zich deze maand terug uit de graandeal, die het veilige vervoer van Oekraïens graan over de Zwarte Zee naar de rest van de wereld moest garanderen. Volgens Rusland was Oekraïne in het voordeel door beperkingen op de export van Russisch graan en andere landbouwproducten. Sinds het klappen van de graandeal tussen Oekraïne en Rusland, voert Rusland met regelmaat aanvallen uit op Oekraïense havens.

De Verenigde Naties waarschuwen dat het aflopen van de graandeal kan leiden tot honger voor miljoenen mensen. Oekraïne en Rusland zijn belangrijke graanexporteurs. Volgens cijfers van de VN kon Oekraïne dankzij de graandeal zo'n 33 miljoen ton graan exporteren.