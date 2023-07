Dit is ‘de meest teleurstellende gemeente’ van Nederland

Er zijn genoeg Nederlandse gemeenten die je als toerist prima kunt overslaan. Plekken als Winterswijk, Venlo of Amstelveen, maar er kan er maar eentje het meest teleurstellend zijn. En dat is volgens onderzoek...Emmen.

Het Amerikaanse platform Preply analyseerde honderdduizenden onlinerecensies van toeristen over Nederlandse steden en bezienswaardigheden. En Emmen viel dus het meest tegen. Onder meer doordat een kunstwerk van zand, de Broken Circle, niet open was voor publiek.

Een opsomming van wat er verder te doen is in een gemiddelde Emmense zomer stemt inderdaad weinig positief: er is een kermis, een oermarkt met prehistorische voorwerpen en een nieuwe fanstore van FC Emmen. Het enige dat echt de moeite waard is, is Wildlands, een in 2016 voor 200 miljoen euro gebouwde dierentuin. Dat is niet veel voor een stad met meer dan 100.000 inwoners.

Veel Emmenaren weten dat hun gemeente 'teleurstelt'. "Best wel balen, want bijna niemand vraagt ooit naar de Broken Circle”, vertelt Marjon Kragt, die toeristen helpt bij een informatiepunt, tegen De Telegraaf. "Ik kom hier zelf vandaan en het is fijn hier. In de stad is er misschien niet altijd zoveel te doen, maar in de omgeving is veel mooie natuur. Bezoekers moeten ook niet denken dat dit een soort Amsterdam is, hier kom je vooral voor de rust.”

Er zijn ook gemeenten die juist leuker zijn dan verwacht. Sneek is de grootste toeristische meevaller, maar veel andere Friese steden staan ook hoog op de lijst. Citymarketingexpert Frits Huffnagel is niet verbaasd. "Die zíjn ook mooi. Het betekent vooral dat ze veel te bieden hebben, maar dat veel mensen het nog niet weten. Dan kun je prettig worden verrast.”