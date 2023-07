VVD-jongeren willen niet dat partij met PVV gaat samenwerken

De VVD moet na de verkiezingen niet gaan samenwerken met de PVV, vindt de JOVD. Dat zegt Michiel Suijker, voorzitter van de liberale jongeren, in het programma WNL Haagse Lobby. Eerder deze maand sloot VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans samenwerking met de PVV nog niet helemaal uit, toen hij zei dat omwille van strenger asielbeleid daarover discussie nodig is in de partij. Volgens hem kun je "niet blijven steken in compromissen met links" als je als partij streng asielbeleid wil voeren. Suijker vindt echter dat de basisbeginselen van beide partijen te ver van elkaar af staan. Zo noemt hij het "niet oké" dat PVV-leider Geert Wilders zijn eerdere uitspraken over onder meer minder Marokkanen niet heeft teruggenomen. Volgens hem moet de VVD dan ook "op geen manier" gaan samenwerken met de partij van Wilders. Wel vindt Suijker het goed dat Brekelmans "kleur bekent".