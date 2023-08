Steeds meer ouderen met ernstig letsel na val met e-bike

Volgens het AD stijft het aantal gewonde bejaarden die een ongeluk krijgen met hun e-bike schrikbaren. Landelijke cijfers zijn er nog niet, maar ziekenhuizen in Brabant kregen vorig jaar ruim 120 meer zwaargewonde patiënten binnen dan vóór corona. In de regio’s rondom Rotterdam en Utrecht nam het aantal met enkele tientallen toe, in de omgeving van Amsterdam en Flevoland waren zo’n 160 meer zogenoemde multitraumapatiënten.

Traumachirurgen wijten de toename vooral aan het groeiende aantal patiënten dat met de fiets zwaar ten val kwam. ,,We zien veel schedel- of hersenletsel bij fietsongelukken. Vaak hebben ze daar botbreuken bij”, zegt Koen Lansink, traumachirurg in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. ,,Ouderen blijven langer actief. Ze worden gezonder oud, maar ze zijn wel kwetsbaarder.”

Kees Bartlema, traumachirurg van het traumacentrum in Leiden, moedigt ouderen aan een helm te dragen. ,,Mensen kunnen de snelheid van e-bikes niet altijd goed inschatten en niet alle ouderen kunnen even veilig met die fietsen omgaan.”