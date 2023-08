Aanklager: leugens Trump oorzaak van Capitoolbestorming

Door moedwillig te liegen over vermeend geknoei bij de presidentsverkiezing van 2020 heeft oud-president Donald Trump de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari 2021, waarbij vijf doden vielen, veroorzaakt. Dat heeft speciaal aanklager Jack Smith gezegd tijdens een persconferentie nadat hij Trump aanklaagde voor zijn poging het kiesresultaat om te keren. "De aanval op de hoofdstad van ons land op 6 januari 2021 was een ongekende aanval op de zetel van de Amerikaanse democratie. Zoals beschreven in de aanklacht, werd deze aangewakkerd door leugens, leugens van de beklaagde, gericht op het belemmeren van de fundamentele functie van de Amerikaanse overheid", zei Smith tijdens een korte toespraak. Eerder maakte Smith bekend dat hij Trump zou vervolgen voor vier misdrijven, waaronder "samenzwering om een officiële procedure te hinderen". Ook zullen zes van Trumps medestanders zich voor de rechter moeten verantwoorden. Een zogeheten grand jury besliste dat. In de aanklacht staat dat Trump wist dat de verkiezing van zijn rivaal Joe Biden netjes was verlopen en dat hij desondanks bleef liegen om "een intense nationale sfeer van wantrouwen en woede te creëren en het publieke vertrouwen in de verkiezingen uit te hollen". Zijn aanhangers bestormden het Capitool om te voorkomen dat Biden officieel werd aangewezen als nieuwe president. Smith eerde ook nog de ordehandhavers die omkwamen die dag bij het Capitool. "Ze zetten hun leven op het spel om te verdedigen wie we zijn als land en als volk", aldus de speciaal aanklager.