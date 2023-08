Trump voor het eerst voor de rechter in verkiezingszaak

De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet vanwege een nieuwe strafzaak voor de rechter verschijnen in de hoofdstad Washington. De Republikein maakte zich volgens de autoriteiten schuldig aan meerdere strafbare feiten bij pogingen zijn nederlaag ongedaan te maken na de presidentsverkiezingen van 2020. Trump verloor destijds van de Democraat Joe Biden. Hij bleef daarna zonder bewijs volhouden dat sprake was van verkiezingsfraude. Justitie zegt dat Trump zich ervan bewust was dat de berichten over grootschalige fraude onzin waren. Trump en zijn vertrouwelingen zouden evenwel van alles hebben geprobeerd om de verkiezingsuitslag teruggedraaid te krijgen. De zitting staat gepland voor 16.00 uur plaatselijke tijd (22.00 uur in Nederland). Aanklagers gaan dan de aanklachten tegen Trump uiteenzetten. De oud-president zal mogelijk formeel verklaren of hij zich schuldig of onschuldig acht. Het is ook mogelijk dat hij dat pas tijdens een latere zitting doet. Trump ziet zijn juridische problemen snel toenemen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Andere zaken die tegen hem lopen, draaien om het vermeende achterhouden van geheime documenten en het betalen van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. De oud-president zegt zelf dat de autoriteiten proberen zijn verkiezingscampagne tegen te werken. Hij heeft zich kandidaat gesteld om namens de Republikeinse Partij mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2024. Trump staat in peilingen een straatlengte voor op andere Republikeinse politici met dezelfde ambitie. Dat betekent dat Trump en zijn aartsrivaal Biden het volgend jaar mogelijk weer tegen elkaar moeten opnemen. De lopende rechtszaken kosten Trump veel tijd en geld, maar een veroordeling zou zijn verkiezingsdeelname niet in de weg hoeven te staan. Het is volgens Amerikaanse media wel onduidelijk of hij zichzelf als president gratie zou kunnen verlenen. Amerikaanse kiezers lijken hem ondanks de rechtszaken nog niet massaal de rug toe te keren. Trump en Biden gingen in een recente peiling in The New York Times gelijk op.