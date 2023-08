Drugsbaronnen zetten minderjarige Nederlanders in bij Antwerps drugsgeweld

Vanuit Dubai en Turkije schakelen drugsbaronnen Nederlandse minderjarigen in om aanslagen te plegen in Antwerpen en drugs uit containers te halen. Dat schrijft De Standaard.

Dat Nederlanders zich bezighouden met drugs en geweld in Antwerpen is niet nieuw. Maar de afgelopen jaren is er een ‘sterke toename van minderjarige Nederlanders’, zegt de Belgische regering.

De minderjarigen worden ingezet om aanslagen in het drugsmilieu te plegen in Antwerpen en Mechelen en om drugs uit containers te halen in de haven van Antwerpen. Dit jaar gaat het al zeker om vijf minderjarigen, maar dat is slechts een deel van het plaatje, benadrukt het Antwerpse parket, omdat veel dossiers ook bij het parket van Oost-Vlaanderen zitten. Daar laat de woordvoerder weten dat ze vanwege privacy geen onderscheid kunnen maken tussen Belgische en Nederlandse minderjarigen.