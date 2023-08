Econoom: vrachtverlies uitgebrand schip meer dan 300 miljoen euro

Het vrachtverlies van het in brand gevlogen schip Fremantle Highway bedraagt waarschijnlijk meer dan 300 miljoen euro. Dat heeft de Amerikaanse econoom Patrick Anderson gezegd tegen vakblad Automotive News. "Het lijkt erop dat na meerdere dagen van brand alle auto's total loss zijn en dat het erg moeilijk zal zijn om voertuigen hieruit te redden", stelt de econoom van Anderson Economic Group. Door de brand- en waterschade kunnen de auto's volgens hem in ieder geval niet meer als nieuw worden verkocht. Het schip vervoerde 3784 auto's, waaronder de merken BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Audi en Lamborghini. Er waren bijna vijfhonderd elektrische auto's aan boord van het brandende vrachtschip. Elektrische auto's De brand is mogelijk ontstaan door een van de elektrische auto's die vlam vatte. Het blussen van elektrische auto's is veel lastiger dan auto's met een conventionele verbrandingsmotor. Bij de brand vielen een dode en meerdere gewonden. Het schip wordt naar de Eemshaven in Groningen gesleept. Hoe groot de eventuele milieuschade is als gevolg van de brand is nog onbekend.