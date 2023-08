HEMA-medewerkster (23) Wormer neergestoken, 21-jarige vrouw vast

In een filiaal van de HEMA in Wormer (Noord-Holland) is donderdagmiddag een 23-jarige vrouw uit die plaats neergestoken. Het gaat om een medewerkster van de winkel in de Faunastraat, meldt de politie. Ze is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft kort na de steekpartij een 21-jarige vrouw aangehouden die ook uit Wormer komt. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de zaak.