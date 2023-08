Zuid-Korea stuurt bussen met airconditioning naar Wereldjamboree

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft opdracht gegeven bussen met airconditioning en vrieswagens naar de Wereldjamboree te sturen. Zijn besluit komt nadat honderden scouts op de jamboree door de hitte onwel waren geworden.

Het is uitzonderlijk warm en nat in Saemangeum, de plek in Zuid-Korea waar de Wereldjamboree wordt georganiseerd. Tot 12 augustus komen daar 43.000 scouts samen uit bijna 160 landen. De temperatuur liep er al op tot 38 graden en is dagelijks gemiddeld rond de 35 graden.

Plaatselijke autoriteiten en de organisatoren zeggen dat zo'n zeshonderd deelnemers onwel zijn geworden door de hitte. In de bussen met airconditioning kunnen de scouts op adem komen, de vrieswagens leveren koud water, aldus een woordvoerster van de regering.