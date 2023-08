Zakkenrollers overspoelen Nederlandse straten en evenementen

Er zijn niet alleen veel buitenlandse toeristen in ons land, er zijn ook veel, meestal buitenlandse zakkenrollers. In het eerste halfjaar werden 6500 aangiften van diefstal gedaan door slachtoffers van wie hun telefoon, portemonnee of zonnebril werd gestolen. Dat is een stijging van bijna veertig procent in vergelijking met 2022 toen dat nog 4664 keer gebeurde., schrijft De Limburger.

Het zijn vooral ‘mobiele bendes’ die op grote evenementen zoals festivals, Koningsdag en Pride Amsterdam toeslaan. Ze mikken op plekken waar grote mensenmassa’s samenkomen en een ideaal doelwit vormen voor de criminelen.

Volgens René Middag, landelijk projectleider mobiel banditisme bij de Nederlandse politie, zijn er alleen al in ons land tientallen bendes actief. „Ze komen voornamelijk uit Zuid-Amerika, Noord-Afrika en Oost-Europa.”