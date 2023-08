Holland Casino op z’n kneuterigst: Gast wint een ton, maar krijgt slechts een dinerbon

Wim van den Mosselaar (72) speelt op een gokkast in het Holland Casino in Breda, wanneer alle alarmbellen en lichten afgaan rondom zijn machine. Hij en zijn vrouw worden gefeliciteerd door het personeel met een gigantische prijs van 100.000 euro. Maar even later trekt het HC de keutel weer in.

Wim en zijn vrouw werden uitgenodigd om de nieuwe gokkasten uit te proberen. Na een aantal 'spins' sloeg zijn kast 'op tilt', waarop enkele HC-medewerkers aan kwamen stuiven. "Ik wist niet meteen wat er aan de hand was. Ze kwamen naar ons toe en zeiden dat we een ton hadden gewonnen. Mijn vrouw viel bijna van haar stoel van de schrik”, zegt de regelmatige HC-klant tegen Omroep Brabant.

Speltip 14: Reken je niet te snel rijk

Daarna deed een medewerkster nog een controle bij de bank van het casino. "Ze kwam snel weer terug en bevestigde nogmaals dat we 100.000 euro hadden gewonnen." Het stel nam nu van vele medewerkers en andere gasten de felicitaties in ontvangst. Maar toen kwam de manager een kwartier later met een ontnuchterende mededeling. “Hij zei dat er een fout was gemaakt en dat ik niet had gewonnen. En dat was het dan."

Wim en zijn vrouw waanden zich zeker een kwartier lang een ton rijker. Wim en zijn vrouw wilden van de ton op vakantie gaan en hun kinderen een flinke smak geld geven. Maar ze liepen slechts met een lullige dinerbon in de borstzak naar huis. “Ik vind een dinerbon belachelijk voor zo'n grote fout. Het is echt een enorme domper. Ik had nog gehoopt op een vakantie, want die geeft Holland Casino wel vaker weg als prijs", aldus een hevig teleurgestelde Van den Mosselaar.

Het Holland Casino zegt in een reactie: "Het ging om een Mystery Jackpot. Dat zijn altijd kleine prijzen: in dit geval een bedrag van 88 euro. Alleen een medewerkster heeft de meldcode van deze prijs aangezien voor een groot geldbedrag." Volgens advocaat Peter Plasman maakt Wim jurisch nauwelijks kans, omdat het allesbepalend is wat het apparaat aangeeft. Er stond geen prijsbedrag op de winnende gokkast te knipperen.