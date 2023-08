Hondje mist baasjes die op vakantie zijn en loopt ruim 160 km om ze terug te vinden

Haar baasjes, die in het Zwitserse Bern wonen, gingen op vakantie naar Duitsland en besloten Lucky bij een vriend achter te laten. De 14-jarige borderterriër kon duidelijk niet aarden en besloot naar hen op zoek te gaan. Ze legde maar liefst 163 kilometer af in één nacht voordat ze compleet uitgeput door de Zwitserse politie werd gevonden.

Lucky had helaas niet veel geluk, want ze was compleet de verkeerde kant opgelopen en in de buurt van Genève uitgekomen, dicht bij de Franse grens. Agenten hadden een oproep gekregen dat er een hond rondzwierf. Het bleek om Lucky te gaan, ontdekten ze door de chip te scannen. De hond was duidelijk doodop na haar nachtelijke zwerftocht.

Met de auto zou je al zeker 2,5 uur doen over deze afstand, klinkt het in de Zwitserse krant La Tribune de Genève. Dat het de hond is gelukt om meer dan 160 kilometer af te leggen in haar eentje komt volgens dierenartsen doordat deze soort zo'n volhardend karakter heeft.