Sneu verhaal: inwonende zoon (40) terroriseert zijn vader (73)

Een vader die door zijn inwonende zoon al jaren wordt getreiterd en bestolen. Het AD bericht vanuit de rechtbank over een sneu voorbeeld van oudermishandeling.

De zoon (40) is nooit het huis uit gegaan. Tijdens corona werd hij ook nog werkloos en sindsdien treitert hij zijn vader en pakt deze zijn geld af, klinkt het in de Utrechtse rechtbank.

Tijdens de lockdown lopen de spanningen hoog op. Als de zeventiger zijn zoon op zijn gedrag aanspreekt, escaleert het volgens hem compleet. ,,Ik ben gestopt met tegen hem te praten, we praten al twee jaar niet, terwijl we elkaar wel elke dag zien. Als ik tegen hem praat, staat hij meteen dicht voor mijn gezicht tegen me te schreeuwen".

De man gaat naar Veilig Thuis om zijn zaak te bespreken. Daar wordt geconstateerd dat er vermoedelijk sprake is van oudermishandeling.

Naast de inmiddels 'zeer onveilige situatie’ zit er volgens de advocaat van de vader ook een financiële kant aan het verhaal. ,,Zijn zoon betaalt geen euro mee. Vader loopt, omdat zijn zoon bij hem inwoont, huurtoeslag, aanvullende AOW en andere regelingen mis. Hij is klant bij de voedselbank. De situatie is gewoon onhoudbaar, hij is bang in zijn eigen huis.”

Als de vader er naar eigen zeggen achter komt dat zijn zoon geld van zijn bankrekening heeft gehaald en er contant geld in huis is verdwenen, is de maat vol. Hij wil dat zijn zoon vertrekt. Maar die weigert al anderhalf jaar te gaan. ,,Ik wil ook graag iets voor mezelf, maar het lukt me niet om iets te vinden”, vertelt de zoon geëmotioneerd aan de rechter.

Hij staat al 18 jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. ,,Ik heb hulp bij het zoeken van een huis, maar het lukt gewoon niet. Ik ben degene die alle concessies moet doen, ík moet alles opgeven.”

