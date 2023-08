Aanklagers VS melden dreigend bericht van Trump bij rechter

Amerikaanse aanklagers hebben bezorgd gereageerd op een bericht van oud-president Donald Trump op sociale media. "Als jullie achter mij aangaan, kom ik achter jullie aan", schreef hij in hoofdletters op berichtendienst Truth Social. Justitie vindt het bericht te ver gaan en vraagt de rechter om maatregelen te nemen. Aanklagers stellen dat getuigen dergelijke uitlatingen als intimiderend kunnen ervaren. Dat zou een eerlijk proces in de weg kunnen staan, schrijven ze aan de rechtbank in hoofdstad Washington. Daar wordt de oud-president vervolgd voor zijn pogingen de uitslag terug te draaien van de vorige presidentsverkiezingen, die hij verloor van de Democraat Joe Biden. Justitie zegt dat Trump in het verleden fel heeft uitgehaald naar betrokkenen bij andere rechtszaken die tegen hem liepen. Ze vrezen dat hij bewijsmateriaal in zijn zaak gaat aanhalen op sociale media. Daarom vragen ze de rechter nu om de oud-president en zijn advocaten expliciet te verbieden om dergelijke informatie te delen met het publiek. Trump legde op Truth Social niet uit wie hij precies bedoelde met zijn bericht. Zijn woordvoerder zegt dat het gaat om "politieke uitspraken" die zijn gericht tegen politieke belangenorganisaties die de oud-president tegenwerken. Trump heeft zich weer kandidaat gesteld om namens zijn Republikeinse Partij mee te doen aan de volgende presidentsverkiezingen.