Twee Nederlanders vermist na aardverschuiving Georgië

Twee Nederlanders worden vermist in Georgië, waar sinds vrijdag door een aardverschuiving in het bergresort Shovi twaalf mensen om het leven zijn gekomen. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de vermissing. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de familieleden van de betrokkenen en staat in nauw contact met de lokale autoriteiten. Ingewijden melden dat het gaat om minderjarigen die met hun vader in de bergen aan het wandelen waren, al kan de woordvoerster dat niet bevestigen. De reddingsoperatie in Georgië is nog in volle gang. Zaterdag vloog de plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken naar het rampgebied. Onder meer drones worden ingezet om het gebied te doorzoeken. Dronebeelden van de aardverschuiving toonden modder, boomstammen en ander puin die de vallei gedeeltelijk bedekken.