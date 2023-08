Elon Musk moet mogelijk nek- en rugoperatie ondergaan

Elon Musk moet mogelijk een nek- en rugoperatie ondergaan. De operatie zou een mogelijk gevecht tussen Musk en Facebookbaas Mark Zuckerberg in de weg kunnen staan. De 52-jarige X-baas krijgt binnenkort een MRI van zijn nek en rug, schrijft hij op zijn eigen platform. Het gevecht tussen de baas van Facebook en de eigenaar van X, voorheen Twitter, hangt al enige tijd in de lucht. Aanleiding was de lancering van Threads, een nieuw social medium van Zuckerberg, gebaseerd op het toenmalige Twitter. Volgens Musk zou de wereld dan lijdzaam moeten toezien hoe iedereen door Zuckerberg "onder de duim" wordt gehouden. Een X-gebruiker zei toen tegen Musk dat Zuckerberg jiujitsu kende, waarop Musk grappend zei dat hij wel in was voor een kooigevecht als Zuckerberg dat ook zou zijn. Musk weet deze week of de operatie een gevecht in de weg zal staan. De ondernemer heeft al langere tijd last van "megarugpijn". Als Elon Musk en Mark Zuckerberg daadwerkelijk met elkaar in gevecht gaan, dan wordt het duel rechtstreeks uitgezonden op X.