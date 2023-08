Femke Halsema ziet af van toespraak bij Indië-herdenking op Dam

Burgemeester Femke Halsema ziet af van haar toespraak op de Dam in Amsterdam op 15 augustus bij de Indië-herdenking. Die dag wordt herdacht dat er door de overgave van Japan een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog voor het hele Koninkrijk der Nederlanden. Halsema is het er niet mee eens dat sprekers zijn uitgenodigd "die pleiten voor 'eerherstel en erkenning' voor Raymond Westerling" en heeft zich daarom teruggetrokken als spreker, laat ze dinsdag in een verklaring weten op Instagram. "In het programma van de herdenking op de Dam is gekozen sprekers aan het woord te laten die pleiten voor 'eerherstel en erkenning' voor Raymond Westerling, een oud-strijder van de KNIL die onder meer leiding gaf aan massa-executies van Indonesiërs. Een zeer ongepaste en pijnlijke keuze op een dag waarop we alle slachtoffers herdenken, niet alleen die aan Nederlandse zijde", aldus Halsema. De burgemeester heeft dinsdag dan ook aan de organisatie van de herdenking op de Dam, Stichting Indisch Platform 2.0, laten weten geen toespraak meer te houden en ook geen krans te leggen. In plaats daarvan zal ze nu een dag later, op 16 augustus, de Dekoloniale Indonesië Nederland Herdenking bij het Monument Indië-Nederland op het Olympiaplein in Amsterdam bijwonen. "Een inclusieve Indonesië-Nederland herdenking waarbij de verschillende groepen niet tegenover elkaar staan, maar de gedeelde koloniale en oorlogsgeschiedenis centraal staat."