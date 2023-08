Cipier ontslagen na seks met gedetineerde

Een bewaker van de vrouwengevangenis Ter Peel is op staande voet ontslagen nadat hij heimelijk de cel van een gedetineerde is binnengegaan om seks met haar te hebben. De werknemer kreeg de zak nadat de vrijpartij uitkwam.

De vrouwelijke gevangene zou als seksverslaafd bekendstaan en daarmee een kwetsbaar persoon zijn - en dus een makkelijk slachtoffer.

Dat melden bronnen van De Telegraaf. De Dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor de penitentiaire inrichtingen in ons land, bevestigt het incident. "In de PI Zuid-Oost Ter Peel heeft een medewerker een niet-professionele relatie gehad met een vrouwelijke gedetineerde", erkent een woordvoerster.

"Dat is vanzelfsprekend niet toegestaan. Nadat de medewerker hiermee half juli werd geconfronteerd heeft de directie hem de toegang ontzegd en is de arbeidsovereenkomst beëindigd."

In maart werd ook al een medewerker van vrouwengevangenis Ter Peel in het Noord-Limburgse Evertsoord weggestuurd vanwege een relatie met een gevangene. De man was medewerker van een ondersteunende dienst.