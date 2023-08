Afgebrand Frans vakantiehuis voldeed niet aan veiligheidseisen

Het vakantieverblijf in Frankrijk dat woensdag afbrandde met elf doden tot gevolg voldeed niet aan de veiligheidseisen. Volgens de hulpofficier van justitie ontbrak de verplichte veiligheidsinspectie en had de accommodatie "niet de kenmerkende eigenschappen die nodig zijn om mensen te ontvangen". De brand in Wintzenheim, ten westen van Colmar, brak woensdagochtend uit toen de gasten nog sliepen. Het verblijf met twee verdiepingen was deze zomer gehuurd voor volwassenen met leerbeperking en begeleidend personeel. De gasten op de bovenste verdieping kwamen vast te zitten door de brand en konden in tegenstelling tot de groep op de begane grond niet vluchten. Bij het uitbreken van de brand waren 28 mensen aanwezig in het pas gerenoveerde verblijf in de Elzas. Volgens het kantoor van de burgemeester had de eigenaar een contract ondertekend voor slechts 16 mensen. De eigenaar, die geen publieke reactie heeft gegeven, woont tegenover het vakantiehuis en was de eerste persoon die vanwege de brand alarm sloeg. Het onderzoek naar de brand is nog bezig en daarbij wordt onder meer gekeken naar de naleving van de capaciteitsnormen. Het is volgens de hulpofficier van justitie nog te vroeg om te zeggen waardoor de brand is veroorzaakt. Ook is volgens haar niet duidelijk of in het gebouw brandblussers aanwezig waren. Er waren wel brandmelders, maar die zouden niet geschikt zijn geweest voor het vakantieverblijf.