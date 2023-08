Tientallen klimmers passeren op Himalaya-top langs stervende man zonder te helpen

Samen met een 200-tal andere klimmers was de Pakistaan Mohammad Hassan (27) bezig aan de zware beklimming van de K2, toen hij op 27 juli als gevolg van een lawine enkele meters verticaal naar beneden viel. Op zo’n 400 meter van de top kwam Hassan ondersteboven en met ontblote benen te hangen aan een touw dat hij eerder met zijn collega’s had aangebracht.

Hassan zou nog in leven zijn geweest na de val, maar in plaats van hem te helpen spanden zijn collega’s een nieuw touw zodat zij konden blijven doorklimmen. De top halen en daar later over kunnen opscheppen was kennelijk belangrijker dan het leven redden van een collega-klimmer. Dat zegt cameraman Philip Flämig die de beklimming vastlegde met een drone. Zie de beelden hieronder

Climbers crossing the most dangerous part of K2; The Bottleneck & the laying man in black & yellow dawn suit is reportedly Muhammad Hassan from Tissar Skardu, who died there and 130 climbers crossed over his body on ascent & descent.

This is gift of commercial climbing #Climbing pic.twitter.com/m7J22AvqtJ