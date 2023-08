Kinderziekenhuis Kyiv geraakt bij Russische aanval

In Kyiv is een kinderziekenhuis geraakt na een Russische raketaanval. Volgens burgemeester Vitali Klitschko raakte niemand gewond. Het Russische ministerie van Defensie meldt op zijn beurt dat een Oekraïense drone is neergehaald nabij Moskou. In Oekraïne ging in het hele land het luchtalarm af. Volgens de lokale autoriteiten van Kyiv was de luchtverdediging van de stad actief. Inwoners van de hoofdstad werden opgeschrikt door meerdere explosies. "We moeten onze luchtmacht bedanken voor het neerschieten van de raketten", zei Mychajlo Sjamanov, een gemeenteambtenaar, kort na de aanval. Ook in de regio Chmelnytsky in het westen van het land werden explosies gemeld en was de luchtverdediging actief. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het vrijdag een Oekraïense drone heeft neergehaald die onderweg zou zijn naar Moskou. Twee luchthavens werden korte tijd gesloten. De drone stortte neer in een bos ten westen van Moskou. Volgens het ministerie vielen er geen slachtoffers en werd er geen schade gemeld.