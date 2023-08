Dodental natuurgeweld Georgië loopt op, Nederlanders nog vermist

In Georgië zijn vrijdag de lichamen gevonden van drie slachtoffers van de aardverschuiving vorige week. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens een woordvoerder "geen aanwijzingen" dat het gaat om de twee Nederlanders die vermist zijn geraakt door het natuurgeweld. Het officiële dodental staat nu op 24, schrijft de Georgische nieuwssite Civil Georgia. Naar negen vermisten wordt nog altijd gezocht. De aardverschuiving vond vorige week donderdag plaats in Shovi, een resort in het bergachtige noordwesten van Georgië.