Militair verdacht van onder invloed doodrijden fietser (83)

De marechaussee heeft een militair aangehouden voor het doodrijden van een 83-jarige fietser donderdag in de buurt van Weert (Limburg). De militair wordt van meerdere strafbare feiten verdacht, bevestigt een woordvoerder berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Zo zou hij onder invloed zijn geweest en zijn doorgereden na de aanrijding.

Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur op de Werkmansweg. De militair crashte een paar honderd meter verderop tegen een boom. Pogingen de fietser te reanimeren mislukten. De man overleed aan zijn verwondingen. De militair raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is aangehouden.

De militair wordt verdacht van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk, het verlaten van de plaats van het ongeval waarbij het slachtoffer in hulpeloze toestand is achtergelaten, en van het rijden onder invloed. Volgens een woordvoerder van de marechaussee is niet bekend of het mogelijk gaat om drank of drugs.

Op beelden van na het ongeval is te zien dat de auto zwaar beschadigd is geraakt. De fiets van het slachtoffer hing zelfs aan een tak van een boom.