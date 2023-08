Regering VS laat hackers voor het eerst inbreken in satelliet

Vijf hackersgroepen proberen in te breken in een satelliet die in een baan om de aarde draait. Dit gebeurt met toestemming van de Amerikaanse regering, meldt Politico vrijdag. Het is volgens de Amerikaanse nieuwssite de eerste keer dat hackers ingezet worden om de controle te verkrijgen over een ruimtesatelliet.

De pogingen om op afstand de satelliet over te nemen vinden plaats tijdens de DEF CON cybersecurityconferentie in las Vegas. De satelliet waar het om gaat is een SpaceX Moonlighter die in een lage baan om de aarde draait met een snelheid van ruim acht kilometer per seconde.

Volgens Politico hopen de Amerikaanse luchtmacht en de onlangs opgerichte Amerikaanse ruimtemacht Space Force dat de hackers eventuele zwakke plekken in de beveiliging blootleggen, die door China of andere tegenstanders benut zouden kunnen worden.

Ook moeten de pogingen van de hackersgroepen bijdragen aan de bouw van veiligere ruimtesystemen, schrijft Politico.

Volgens de Amerikaanse nieuwswebsite heeft China in het verleden al eens geprobeerd om een satelliet te hacken. Aan het begin van de invasie van Oekraïne hackte Rusland het satellietnetwerk van een Amerikaans telecombedrijf.