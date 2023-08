Komende nachten veel vallende sterren door Perseïden

In de komende nachten zijn waarschijnlijk veel vallende sterren te zien, als de bewolking meewerkt. Het is het hoogtepunt van de Perseïden, een meteorenzwerm die elk jaar in augustus te bekijken is.

Wie de vallende sterren wil zien, moet naar het noordoosten kijken, het liefst vanaf een donkere plek. In steden zijn minder meteoren te zien door lichtvervuiling. Het maanlicht verstoort het schouwspel nauwelijks.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er rond middernacht waarschijnlijk ongeveer dertig vallende sterren per uur te zien. Dat neemt in de loop van de nacht toe. Rond 04.00 zouden gemiddeld ongeveer vijftig tot zestig meteoren per uur door het zwerk moeten schieten. Ook in de nacht van zondag op maandag zijn er veel meteoren.

De Perseïden heten zo omdat het lijkt of de vallende sterren uit het sterrenbeeld Perseus komen. In werkelijkheid zijn het stofdeeltjes en brokjes van de komeet Swift-Tuttle. Als de aarde in zijn baan rond de zon door de puinwolk van de komeet vliegt, verbranden die deeltjes in de dampkring, op 100 kilometer hoogte. Dat zien we als meteoren. De Perseïden staan erom bekend dat ze heel snel door de hemel flitsen, met meer dan 200.000 kilometer per uur.

De meteorenzwerm werd vroeger de Tranen van Laurentius genoemd, omdat de vallende sterren verschijnen rond de naamdag van Sint-Laurens.