Oostenrijk wil wandelaars laten betalen voor reddingsactie

Zeven Belgische bergwandelaars, onder wie drie kinderen, moeten mogelijk betalen voor hun redding op de flanken van de Schesaplana, een Oostenrijkse piek van 2946 meter op de grens met Zwitserland. De groep had volgens de publieke zender ORF overnacht in een hut bij de Brandner gletscher, maar durfde bij nader inzien de steile afdaling over oude sneeuwvelden niet aan. De autoriteiten besloten hen na alarmering per helikopter in veiligheid te brengen. "We zijn van plan een rekening voor deze reddingsoperatie te sturen wegens het ontbreken van een goede voorbereiding op de tocht", verklaarde de regiopolitie zaterdag. De Schesaplana staat bekend als een lastige berg voor wandelaars. In de Alpenlanden gaan al jaren stemmen op onvoorzichtige of slecht uitgeruste hikers die door eigen schuld in problemen komen voor de kosten van hun redding te laten opdraaien.