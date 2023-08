Zelensky bedankt Nederland voor oorlogssteun

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap Nederland bedankt voor de steun aan zijn land in de oorlog met Rusland. "Over het algemeen is Nederland een van de leiders op het gebied van defensiesamenwerking met Oekraïne, op het gebied van politieke samenwerking", zei Zelensky. De Nederlandse steun, die onder meer bestaat uit de levering van wapens, de opleiding van Oekraïense soldaten en uit humanitaire hulp, helpt volgens hem "echt levens te redden". Zelensky: "Ik dank het Nederlandse volk daarvoor. Dank jullie allemaal. Mark, bedankt." Zelensky bedankte ook Duitsland, dat afgelopen week twee extra Patriot-luchtafweersystemen naar Oekraïne stuurde.