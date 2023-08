Doden en gewonden door grote brand in Zuid-Franse Grasse

Zeker drie mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen door een grote brand in een appartementencomplex in de Zuid-Franse stad Grasse, in het departement Alpes-Maritimes. Ook raakten achttien mensen gewond, van wie een er ernstig aan toe is. Het vuur brak rond 03.00 uur uit in het trappenhuis van een vijf verdiepingen tellend gebouw in het centrum van de stad. Volgens lokale media hingen mensen schreeuwend om hulp uit de ramen. De brandweer zette zeventien auto's en vijftig mensen in om de vlammen te bestrijden. Na drie uur was het vuur geblust.