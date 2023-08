Scouts: situatie in Zuid-Korea minder erg dan in media gezegd

De omstandigheden tijdens de World Scout Jamboree in Zuid-Korea vielen "best wel mee". Dat zeggen meerdere Nederlandse scouts die zaterdagavond vanuit Zuid-Korea op Schiphol aankwamen. "In het nieuws leek het veel erger dan het was. Ik kreeg allemaal bezorgde appjes van mijn ouders en familieleden terwijl ik het gewoon naar mijn zin had. Ze maakten zich veel meer zorgen dan nodig", zegt Jae Ward van troep Bosbeek Juffer, een van de troepen die als eerste zijn teruggekeerd.

Het internationale scoutingevenement in Saemangeum werd geplaagd door extreem weer. Eerst kregen de deelnemers te maken met extreme hitte, waardoor meerdere deelnemers onwel werden. Even daarna moesten alle scouts worden geëvacueerd vanwege naderend noodweer.

Hoewel het de eerste dagen "heel warm" was, met een gevoelstemperatuur van 45 graden, was het volgens Levie Alberts van troep Vliegend Hert best uit te houden. "We zaten een paar meter van een watertappunt en er werden flesjes met ijskoud water uitgedeeld. Er werd gezegd dat er een watertekort was, maar dat is niet waar. We konden gewoon water pakken." Ook waren er schaduwtunnels neergezet waar water werd gesproeid. Volgens Indy Heuyerjans werd het in Nederland "erger gemaakt dan het was". "Je moest gewoon blijven drinken."

Ook van de evacuatie vanwege een naderende tyfoon hebben de scouts geen last gehad. "We baalden natuurlijk dat we weg moesten van het jamboreeterrein, maar er was niet veel angst onder de deelnemers. We zijn heel goed opgevangen bij de brandweeracademie", zegt Indy. "Daar hebben we de tijd van ons leven gehad."

Een nare bijsmaak vanwege alle commotie hebben de deelnemers er niet aan overgehouden. "Als scout leer je jezelf aanpassen en het beste te maken van een situatie", zegt Jae. "Dat hebben we kunnen doen. We hebben er juist heel veel van geleerd."

Aan de jamboree deden in totaal 43.000 tieners van scoutingverenigingen uit bijna 160 landen mee. Onder hen waren zo'n 2000 Nederlandse scouts. Op vrijdag 18 augustus komen de laatste troepen aan in Nederland.