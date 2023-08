Meer dan miljoen mensen getroffen door noodweer Bangladesh

In Bangladesh zijn meer dan 1 miljoen mensen getroffen door noodweer deze maand. Stortregens veroorzaakten overstromingen en aardverschuivingen, waardoor zeker 55 mensen om het leven zijn gekomen. Volgens ambtenaren werd het zuidoosten van het land tussen 1 en 11 augustus geteisterd door zware regenval, waardoor plotselinge overstromingen ontstonden en honderden dorpen onder water kwamen te staan. Pas nadat het waterpeil weer begon te dalen was het mogelijk om het aantal doden vast te stellen. De moesson brengt ongeveer 80 procent van de jaarlijkse regenval met zich mee in Zuid-Azië. Vaak vallen er veel doden als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen. De regenval is moeilijk te voorspellen en varieert aanzienlijk. Volgens wetenschappers maakt klimaatverandering de moesson sterker en grilliger, terwijl ontbossing en bebouwing op heuvels de overstromingen verergeren.