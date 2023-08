NTR verwijdert aflevering van kinderserie met Thijs Römer

De NTR heeft een aflevering van het kinderprogramma Kamp Koekieloekie met acteur Thijs Römer verwijderd. Dat bevestigt een woordvoerster van de omroep na berichtgeving van RTL Boulevard. Römer speelt in de aflevering een bijrol. "Wegens de recente veroordeling van Thijs Römer hebben we in overleg met de NPO besloten om de aflevering van de jeugdserie Kamp Koekieloekie waarin Römer een bijrol heeft, niet meer te herhalen. Ook zal de aflevering niet meer zichtbaar zijn op NPO Start", aldus de NTR. De aflevering, een herhaling, werd zondag nog uitgezonden op televisie. Op sociale media reageerden veel kijkers verontwaardigd op het zien van Römer, die afgelopen week nog werd veroordeeld voor onlinezedendelicten met minderjarige meisjes. De 45-jarige Römer kreeg dinsdag in de rechtbank in Assen een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur opgelegd. De rechtbank achtte bewezen dat Römer meisjes online verleidde tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s.