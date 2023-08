Nederlandse F-16’s in actie vanwege Russische bommenwerper

Nederlandse F-16’s zijn maandagochtend om 7.19 uur in actie gekomen nadat boven Denemarken een Russische bommenwerper werd gesignaleerd. Het toestel vloog in de richting van het gebied dat Nederland in de gaten hoort te houden volgens afspraken in het militaire bondgenootschap NAVO. De Deense luchtmacht heeft het toestel onderschept voordat dat kon gebeuren. Op Vliegbasis Volkel staan altijd twee bewapende F-16’s paraat voor het geval dat een vliegtuig ongewenst het luchtruim van de Benelux in vliegt. Dat gebeurt in samenwerking met België. Het komt met enige regelmaat voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of dicht in de buurt komen. Nederland heeft begin dit jaar meerdere malen Russische vliegtuigen onderschept toen ze waren gestationeerd in Polen om het NAVO-luchtruim te bewaken.