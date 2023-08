Trump in Georgia aangeklaagd voor inmenging bij verkiezingen 2020

Voormalig Amerikaans president Donald Trump is door de staat Georgia aangeklaagd wegens het aanzetten tot verkiezingsfraude in 2020. De aanklacht tegen Donald Trump en anderen telt dertien punten. Ook anderen worden aangeklaagd in het document dat volgens CNN 98 pagina's telt, onder wie juristen Rudy Giuliani en John Eastman, en voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows De aanklacht is de uitkomst van een onderzoek van Openbaar aanklager Fani Willis, die twee jaar lang heeft onderzocht of oud-president Donald Trump en anderen de wet hebben overtreden door te proberen de verkiezingsuitslag van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te kantelen in het voordeel van de Republikeinen.