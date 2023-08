Volgens Rusland zijn militaire middelen Oekraïne ‘bijna uitgeput’

Ondanks de hulp van het Westen slagen de Oekraïense strijdkrachten er niet in successen te boeken. Dat heeft de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe gezegd op een conferentie voor internationale veiligheid in Moskou. Hij stelt dat er "niets unieks" is aan westers wapentuig en dat "voorlopige resultaten aantonen dat de militaire middelen van Oekraïne bijna zijn uitgeput." Eerder deze maand meldde Moskou dat er minstens 43.000 Oekraïense militairen zijn gesneuveld of gewond zijn geraakt sinds de start van het Oekraïense tegenoffensief van afgelopen voorjaar. Ook zouden tientallen westerse tanks zijn vernield. De Russische claims kunnen onmogelijk onafhankelijk worden geverifieerd. Het Oekraïense tegenoffensief, dat in juni van start ging, heeft volgens westerse waarnemers nog niet de verwachte resultaten opgeleverd. Een zwaar bewapende Russische verdedigingslinie met veel mijnen maakt dat Kyiv traag vordering maakt. Oekraïense troepen slaagden er wel in een aantal dorpen in te nemen en naar eigen zeggen meer dan 200 vierkante kilometer te heroveren op de Russen. Moskou kon dan weer wat terrein winnen in de buurt van de stad Charkiv.