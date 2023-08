06-nummers van leraren online te vinden

De namen, telefoonnummers en adressen van duizenden docenten en in sommige gevallen ook scholieren zijn met een paar muisklikken te vinden met dank aan internetondernemers die zonder toestemming oude schoolgidsen blijven aanbieden, meldt het AD. Deskundigen spreken van een goudmijn voor cybercriminelen, omdat zij met die gegevens mensen makkelijker kunnen oplichten via WhatsApp of via phishing.

Privacydeskundige Henk van de Hoef slaat alarm om de kwestie. Hij is directeur van Privacy op School, een organisatie die 2000 scholen vertegenwoordigt op het gebied van privacy en auteursrecht. Via een van die scholen stuitte de organisatie op een website die honderdduizenden oude en nieuwe documenten van scholen zonder toestemming opslaat, en ter downloaden aanbiedt.

Nader onderzoek wees uit dat er nog ruim vijfduizend oude schoolgidsen online staan, waarvan een deel vol met namen, adressen en telefoonnummers van docenten, medewerkers en soms zelfs van scholieren.