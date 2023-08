Oekraïne claimt herovering plaats in Donetsk

Oekraïne zegt een plaats in de oostelijke regio Donetsk te hebben heroverd op het Russische leger. Onderminister van Defensie Hanna Maljar meldt dat Oekraïense troepen Urozhaine hebben "bevrijd". Dergelijke berichten van de strijdende partijen zijn lastig te verifiëren. Rusland heeft nog niet gereageerd. De omgeving van de plaats was de afgelopen dagen het toneel van zware gevechten. De deskundigen van het Amerikaanse Institute of the Study of War (ISW) schreven eerder dat ze nog niet konden bevestigen dat de Russen zich volledig hadden teruggetrokken uit Urozhaine. Dat zou dinsdag wel zijn gemeld door pro-Russische strijders in het gebied. Die verklaarden volgens ISW dat de nederzetting verloren ging door een gebrek aan grondtroepen en materieel.