Nieuw DNA-onderzoek: Ötzi was kalend en had donkere huidskleur

Onderzoekers hebben meer dan 5000 jaar na de dood van Ötzi de IJsman met DNA-onderzoek zijn uiterlijk gereconstrueerd. De oudst gevonden mummie van Europa had donkere ogen, teruggetrokken zwart haar, vrijwel geen sproeten en een donkere huidskleur. Ötzi werd in de jaren negentig ontdekt in de Italiaanse Alpen. Tot nu dachten wetenschappers dat zijn huid donkerder was geworden doordat hij duizenden jaren onder het ijs begraven had gelegen, maar het blijkt zijn eigen huidskleur te zijn. Ook hebben de onderzoekers nu genen aangetroffen die voorkomen bij mannen met terugtrekkende haarlijnen. De genen van de IJsman tonen dat hij waarschijnlijk zijn hele leven rond de Italiaanse Alpen heeft gewoond, maar dat zijn voorouders zo'n 5000 jaar eerder naar Europa waren gekomen vanuit Anatolië, het huidige Turkije. Zijn genoom komt voor 91 procent uit dat gebied. De voorouders van Ötzi moeten volgens de wetenschappers weinig contact hebben gehad met andere groepen in Europa, die destijds een lichtere huidskleur hadden.