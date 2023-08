Piloot vliegbasis Eindhoven weg na seks met stewardess

Een luchtmachtpiloot van vliegbasis Eindhoven is weggepromoveerd nadat zijn jarenlange, ongeoorloofde, seksuele relatie met een stewardess was uitgekomen. Op de grond én in de lucht werkten de man en de vrouw nauw samen in een hiërarchische verhouding. De militair was in Eindhoven onder andere gezagvoerder op de zakenjet Gulfstream IV. Die vloog bijvoorbeeld ministers, staatssecretarissen en hoge militairen naar uithoeken op de hele wereld, schrijft het Eindhovens Dagblad. Van 2017 tot en met 2021 voerden ze tientallen missies uit met de Gulfstream terwijl hij piloot was en zij stewardess. De piloot had gelogen tegen de commandant van de vliegbasis over de aard van de relatie met zijn collega. Daarnaast was hij ook nog betrokken geweest bij haar promotie.

De relatie die zes jaar duurde, kwam in juli 2021 aan het licht toen de man er een punt achter zette en de vrouw naar de leiding stapte. De man werd vrijwel meteen naar huis gestuurd. Na onderzoek werd besloten hem over te plaatsen.



Hij heeft een kantoorfunctie gekregen en mag niet meer vliegen