Franse regering houdt crisisoverleg over hittegolf

De Franse regering houdt donderdag vanaf 17.00 uur een crisisoverleg over de hittegolf die mogelijk dit weekend zijn hoogtepunt bereikt. Het beraad wordt bijgewoond door de ministeries van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Landbouw en Transport. Woensdag zijn op meerdere plekken in het land temperaturen van boven de 30 graden gemeten. In de komende dagen vormt zich naar verwachting een zogeheten hittekoepel, die warmte lucht vanuit het zuiden zal vasthouden. "Deze hoge temperaturen zullen blijven, met pieken van bijna 40 graden aan de Middellandse Zeekust en in de Rhônevallei vanaf dit weekend", meldt de nationale weerdienst Météo France. De warmte zal zich daarna verspreiden richting het midden en noorden van Frankrijk. Het kan in Parijs tot wel 35 graden worden. Météo France verwacht dat de temperaturen pas halverwege of eind volgende week zullen dalen. De Franse regering treft dit jaar al meer hittemaatregelen dan in 2022, toen het land te maken had met extreme hitte en hevige natuurbranden. In een aantal Franse departementen geldt een verhoogd risico op brand. Ook in andere delen van het land is er sprake van droogte. Meer dan 4800 sterfgevallen van vorig jaar werden gelinkt aan de hitte.